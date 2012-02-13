Уїтні Х’юстон померла після участі у 48-годинній вечірці

13:56, 13 лютого 2012
Культура
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Пила текілу і розлютилася

Уїтні Х’юстон померла після "п`яної вечірки", що тривала майже 48 годин, в ході якої вона вживала алкогольні напої, повідомляє британська газета The Sun.

Очевидці заявили, що в ніч на п`ятницю співачка виглядала неохайною і розгубленою після того, як вийшла з нічного клубу Tru Hollywood. У ньому вона брала участь у вечірці, організованій американською співачкою Келлі Прайс. Також на зап`ясті у Х`юстон були садна, а з ноги стікала кров.

На вечірці співачка пила текілу і розлютилася, коли побачила свого коханого, 31-річного співака Рея Джея, котрий розмовляв з колишньою учасницею конкурсу талантів Ікс фактор Стейсі Френсіс. Х`юстон підбігла до жінки і прокричала їй: "Це мій чоловік. Забирайся від мого чоловіка".

Джей і Френсіс спробували заспокоїти співачку, заявивши, що вони не більш ніж друзі. Тим не менше, Х`юстон продовжувала кричати на Френсіс і штовхнула її в чоло. Потім вона невдало заспівала на сцені.

Х`юстон також бачили в холі готелю Беверлі-Хіллз Хілтон з мокрим волоссям і в погано підібраному одязі.

Співробітники органів правопорядку знайшли в кімнаті Х`юстон кілька рецептурних лікарських препаратів.

Тим часом, родичі поп-зірки повідомили, що вона приймала заспокійливий лікарський засіб Ксанакс. У поєднанні з алкоголем цей препарат може викликати сонливість.

За повідомленням the Sun, в її номері також були знайдені такі препарати як Лоразепам і Валіум.

Імовірно, Х`юстон могла знепритомніти після прийому декількох ліків і захлинутися, коли приймала ванну, що й стало причиною її смерті. Коли співачку виявили, її голова перебувала під водою. Лікарі не змогли повернути Х’юстон до життя після того, як її витягли з ванної.

Як повідомлялося, Х`юстон померла в ніч на неділю в номері готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, смерть констатували прибулі за викликом лікарі швидкої допомоги. Співачці було 48 років. Офіційної інформації про причини смерті досі не надходило.

Корреспондент

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