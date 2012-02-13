В Інтернеті з’явилося аматорське відео з останньою піснею Х’юстон

14:26, 13 лютого 2012
Культура
1 0

В Інтернеті з`явилося аматорське відео з назвою «Остання пісня Вітні Х`юстон". Відзнятий швидше за все на мобільний телефон ролик є записом вечірки, яка нібито відбулася 9 лютого.

На записі співачка виконує уривок з своєї пісні "Yes, Jesus Loves Me» (Так, Ісус любить мене). Ймовірно, запис зроблено під час вечірки від «Греммі», на якій кілька днів тому була співачка.

Тим часом, як пише «Сегодня» з посиланням на західні ЗМІ, Х`юстон тоді покинула вечірку «абсолютно розбита, агресивна і розгублена». Репортери повідомили, що руки зірки були в крові, пересуватися їй допомогла дочка Крістіна. Подробиці того вечора з`ясовує поліція. Слід зазначити, що рідні та друзі співачки повідомляли, що напередодні трагедії спілкувалися з нею і розмовляли по телефону, при цьому не помітили нічого незвичайного або загрозливого.

Світові зірки продовжують висловлювати співчуття з приводу трагедії. «Моє серце розбите, а в очах стоять сльози з того моменту, коли я дізналася про шокуючу смерть моєї подруги», — написала у своєму Twitter співачка Мерайя Кері. Відома тенісистка Серена Вільямс у своєму мікроблозі написала: «Вау! Ну і справи. Весь мій день тепер зіпсовано».

У ЗМІ з`явилася інформація про те, що при розтині в легенях співачки була виявлена вода.

Даний факт свідчить на користь спочатку висунутої версії, що виконавиця захлинулася, заснувши або втративши свідомість, у наповненій ванні.

Нагадаємо, Вітні Х`юстон померла в суботу, 11 лютого, у номері готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі у віці 48 років. Тіло Х`юстон було знайдено у ванні, де вона, як вважають експерти, втратила свідомість і захлинулася.

Охоронець співачки, виявивши її тіло, викликав швидку допомогу. Лікарі протягом 20 хвилин проводили реанімаційні заходи, проте їхні зусилля ні до чого не привели.

zn.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter