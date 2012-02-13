В Інтернеті з’явилося аматорське відео з останньою піснею Х’юстон

В Інтернеті з`явилося аматорське відео з назвою «Остання пісня Вітні Х`юстон". Відзнятий швидше за все на мобільний телефон ролик є записом вечірки, яка нібито відбулася 9 лютого.

На записі співачка виконує уривок з своєї пісні "Yes, Jesus Loves Me» (Так, Ісус любить мене). Ймовірно, запис зроблено під час вечірки від «Греммі», на якій кілька днів тому була співачка.

Тим часом, як пише «Сегодня» з посиланням на західні ЗМІ, Х`юстон тоді покинула вечірку «абсолютно розбита, агресивна і розгублена». Репортери повідомили, що руки зірки були в крові, пересуватися їй допомогла дочка Крістіна. Подробиці того вечора з`ясовує поліція. Слід зазначити, що рідні та друзі співачки повідомляли, що напередодні трагедії спілкувалися з нею і розмовляли по телефону, при цьому не помітили нічого незвичайного або загрозливого.

Світові зірки продовжують висловлювати співчуття з приводу трагедії. «Моє серце розбите, а в очах стоять сльози з того моменту, коли я дізналася про шокуючу смерть моєї подруги», — написала у своєму Twitter співачка Мерайя Кері. Відома тенісистка Серена Вільямс у своєму мікроблозі написала: «Вау! Ну і справи. Весь мій день тепер зіпсовано».

У ЗМІ з`явилася інформація про те, що при розтині в легенях співачки була виявлена вода.

Даний факт свідчить на користь спочатку висунутої версії, що виконавиця захлинулася, заснувши або втративши свідомість, у наповненій ванні.

Нагадаємо, Вітні Х`юстон померла в суботу, 11 лютого, у номері готелю Beverly Hilton в Лос-Анджелесі у віці 48 років. Тіло Х`юстон було знайдено у ванні, де вона, як вважають експерти, втратила свідомість і захлинулася.

Охоронець співачки, виявивши її тіло, викликав швидку допомогу. Лікарі протягом 20 хвилин проводили реанімаційні заходи, проте їхні зусилля ні до чого не привели.

zn.ua