Польща зменшила видачу віз українцям на 13%

Польські консульства торік видали в Україні більш як 390 тисяч віз, що на 60 тисяч або близько 13% менше показників попереднього року.

За даними польського Міністерства закордонних справ, якими володіє УНІАН, торік Польща скоротила видачу віз українцям вперше за два попередні роки. Однак, українські громадяни залишаються найчисленнішою групою отримувачів польських віз серед усіх іноземців.

Торік усі польські консульства видали майже 1,17 млн. віз, близько 900 тисяч з яких отримали громадяни України, Білорусі та Росії.

Водночас, білоруси отримали майже 300 тисяч віз, що на 50% більше показників попереднього року, а росіяни – близько 215 тисяч (+35%).

За даними МЗС, абсолютна більшість виданих Польщею віз у 2011 році були «шенгенськими»: 98,5% - у Росії, 95% - в Україні, 80% - у Білорусі.

Громадяни України отримали близько 370 тисяч «шенгенських» та 20 тисяч національних віз.

Як повідомляв УНІАН, польські консульства в 2010 році видали майже 320 тисяч короткотермінових (з правом перебування до 90 днів за одну поїздку, тип С) «шенгенських» віз та 135 тисяч довгострокових (від 3 місяців до року, тип D) національних віз у порівнянні із 280 тисячами та 160 тисячами у 2009 році.

Видача польських віз громадянам України зростала з 2009 року після рекордного 40% падіння в 2008 році, пов’язаного із вступом Польщі до Шенгенської зони наприкінці 2007 року.

Близько 70% віз, які польські консульства видавали українцям в 2009 та 2010 роках, були «шенгенськими».