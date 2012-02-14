Похорон Уїтні Х’юстон відбудеться в п'ятницю

Уїтні Хьюстон, яка померла в ніч на 12 лютого, поховають у п`ятницю на батьківщині знаменитої співачки – в штаті Нью-Джерсі.

Про це повідомляє в ніч на вівторок агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на джерела, наближені до сім`ї Х’юстон.

Тіло співачки перевезуть на літаку з Лос-Анджелеса в її рідне місто Ньюарк в найближчі кілька годин, зазначає агентство.

За даними джерел, родичі Хьюстон просять провести церемонію прощання із зіркою поп-музики на арені спорткомплексу Prudential Center в Ньюарку, розрахованого на 18 тисяч глядачів.

Як раніше повідомляли родичі зірки, першим, хто виявив Уїтні Х’юстон у ванній кімнаті, була її тітка Мері Джонс. Вона підготувала вечірню сукню для своєї племінниці і чекала її виходу з ванної.

Однак, так і не дочекавшись співачку в кімнаті, вона вирішила заглянути у ванну. Саме Мері Джонс витягла звідти Х’юстон і почала надавати їй першу медичну допомогу.

У понеділок інтернет-портал TMZ з посиланням на судового слідчого та представників родини зірки писав, що знаменита співачка померла до того, як її тіло занурилося під воду у ванній.

За даними порталу, води в легенях співачки було недостатньо для того, щоб настала смерть. Члени сім`ї співачки схиляються до версії про те, що зірка померла в результаті прийому психотропного лікарського препарату Ксанакс та інших медикаментів після вживання алкоголю.

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