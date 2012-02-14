Обама вручив Аль Пачіно медаль за досягнення у сфері мистецтва
За акторський і режисерський внесок
Знаменитий голлівудський актор Аль Пачіно став одним із лауреатів нагороди за досягнення в галузі мистецтва і гуманітарних наук, яка щорічно вручається президентом США Бараком Обамою.
"Аль Пачіно нагороджується за його акторський і режисерський внесок в історію американського кіно і театру. Містер Пачино займає міцне місце серед найбільших діячів американського мистецтва", - йдеться в нагородному документі, який був зачитаний під час церемонії.
Найзнаменитіші акторські роботи Пачіно – Хрещений батько, Обличчя зі шрамом, Запах жінки, Френкі та Джонні. Він зіграв також чимало ролей на театральних сценах.
Серед інших лауреатів нагороди за 2011 рік значаться колекціонер і філантроп Емілі Пулітцер і кантрі-виконавець Мел Тілліс.
РІА Новости