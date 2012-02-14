Нова літературна нагорода – Премія Валерія Шевчука

В Україні з’явилася нова літературна нагорода: в Інституті філології та журналістики Житомирського державного університету заснували відзнаку за кращу україномовну прозову книжку попереднього календарного року – Літературну премію Валерія Шевчука.

Як зазначають організатори, твори-номінанти „повинні відповідати високим художнім критеріям і бути зразком оригінального стилю, культури мови та нести гуманістичні ідеали”. „Довгий список” претендентів на Премію Шевчука формують українські критики, літературознавці, відділення Спілки Письменників та кафедри української літератури різних вузів. А переможця визначить експертна рада, затверджена Житомирським університетом. Нагородження має відбутися в квітні.

Уже сьогодні на сайті університету можна побачити перші пропозиції-номінування, що їх надіслали, серед інших, письменник Юрій Винничук, літературознавеці Віра Агеєва, Анна Біла та Людмила Тарнашинська. Найчастіше згадуються останні книжки Юрія Андруховича, Тараса Антиповича та Юрія Щербака.