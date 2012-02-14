Роботу 12-річної киянки відзначили на міжнародному конкурсі у Парижі

Робота 12-річної киянки Катерини КОВЕРЕНКО, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі «Еко ідеї з усього світу», відзначена на такому ж самому міжнародному дитячому конкурсі у Парижі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі благодійної організації «Фонд братів Кличків», екологічні ідеї українки визнали одними з найпрогресивніших у світі.

Незважаючи на те, що дівчина не отримала Гран-прі, її роботу щодо збереження екосистеми планети визнали однією з найкращих.

К.КОВЕРЕНКО стала переможницею всеукраїнського конкурсу «Еко ідеї з усього світу», який вже другий рік поспіль проводять благодійна організація «Фонд братів Кличків» та компанія Panasonic. У конкурсних творчих роботах діти з усієї України ділилися своїм баченням того, як треба зберігати природу, та пропонували шляхи подолання екологічних криз.

Серед тисячі еко-щоденників, написаних та проілюстрованих школярами зі 110 київських шкіл, робота К.КОВЕРЕНКО привернула особливу увагу організаторів. Дівчина написала про те, як важливо берегти ліси, запобігати шкідливим викидам в атмосферу й упроваджувати роздільний збір сміття, а свої ідеї проілюструвала яскравими малюнками. Саме вона представила Україну на конкурсі, який проходив з 6 по 11 лютого в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Загалом же цього року понад 130 тис. дітей з 37-ми країн світу представили свої еко-щоденники для участі у конкурсі, а на саму церемонію нагородження у Парижі приїхали переможці національних конкурсів з 29-ти країн світу.

