У Римі руйнується Колізей

В Італії через утворення льоду й танення обвалилися фрагменти верхньої частини пам`ятки архітектури Стародавнього Риму – Колізею, повідомляє Lenta.ru.

Амфітеатр, закритий на вихідних для туристів, відкриється не раніше 16 лютого. Небезпеку являє не лише можливе падіння фрагментів стін, але й лід, що вкрив доріжки, зазначає La Repubblica.

У стінах Колізею налічується близько трьох тисяч тріщин. Масштабна реставрація пам`ятки має розпочатися в березні 2012 року.

Разом із тим, решта археологічних пам`яток, закритих через негоду, 14 лютого знову відкрилися для публіки. До їх числа увійшли терми Каракалли, римські форуми, Палатинський пагорб, Остія й Аппієва дорога.

