На одеського Дюка начепили паперову маску

У День закоханих біля пам`ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в Одесі з`явилася нова фізіономія.

Про це пише Думская.net.

Невідомі жартівники причепили на пам`ятник паперову маску, що зображує популярного персонажа веб-коміксів — Forever Alone Guy (Вічно Одинокого Хлопця).

Зображення людини з товстою головою (схожою на картоплю), сльозами й усмішкою є інтернет-мемом. Лице Вічно Одинокого Хлопця символізує самотність і розчарування в житті.

Нагадаємо, раніше пам`ятник Дюку прикрашали футболкою із зображенням Степана Бандери.

