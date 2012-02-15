На одеського Дюка начепили паперову маску
14:42, 15 лютого 2012Культура
3 0
Символізує самотність і розчарування
У День закоханих біля пам`ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в Одесі з`явилася нова фізіономія.
Про це пише Думская.net.
Невідомі жартівники причепили на пам`ятник паперову маску, що зображує популярного персонажа веб-коміксів — Forever Alone Guy (Вічно Одинокого Хлопця).
Зображення людини з товстою головою (схожою на картоплю), сльозами й усмішкою є інтернет-мемом. Лице Вічно Одинокого Хлопця символізує самотність і розчарування в житті.
Нагадаємо, раніше пам`ятник Дюку прикрашали футболкою із зображенням Степана Бандери.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter