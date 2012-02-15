Доній, Архипчук, Андрусяк, Пантюк читатимуть для дітей вірші

«Грані-Т» збирають усіх віршолюбиків у «КультіРа»

25 лютого, в суботу, о 12:00 у руському клубі «КультРа» (вул. Володимирська, 4) видавництво «Грані-Т» влаштовує дитячі читання. Читатимуть вірші для малечі Марися Рудська, Олесь Доній, Сергій Архипчук, Юлія Банкова, Іван Андрусяк та Сергій Пантюк. Запрошуємо всіх маленьких і великих віршолюбиків.

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