До Києва літатиме ще один лоукостер

З 17 вересня італійський лоукостер Air One, що є дочірньою компанією Alitalia, починає польоти між Міланом і Києвом.

Рейси здійснюватимуться 4 рази на тиждень по понеділках, середах, п`ятницях і неділях на літаках A320. Air One буде літати з головного аеропорту Мілана Мальпенса, пише Українська правда, з посиланням на "Дело".

Мінімальна вартість квитків з урахуванням всіх зборів складає 168 євро в обидва боки і 89 євро в один бік. За перевезення 1 місця багажу необхідно заплатити 10 євро за кожен сегмент перельоту.

Безкоштовно на борт літака пасажир може взяти 1 місце ручної поклажі вагою до 8 кг і габаритами 55Х35Х20 см, а також невелику дамську сумочку або ноутбук.

На даний момент рейси між Києвом і Міланом виконують Міжнародні авіалінії України. Alitalia припинила польоти за цим маршрутом рік тому.

З України до Італії також літає Wizz Air (Київ - Венеція, Львів - Венеція, аеропорт "Тревізо"), "АероСвіт" (Львів - Неаполь) і Alitalia (Київ - Рим).



