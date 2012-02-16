Принц Вільям і Кейт Міддлтон стали ляльками

З британського принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон зробили ляльок. Такі собі Кен та Барбі від королівської родини були створені не честь річниці весілля герцогині та герцога Кембриджських.

Про це пише "People".

Іграшкова компанія випустила лялькових Вільяма та Кейт, аби відзначити річницю їхнього подружнього життя. Тому ляльки вдягнені у таке саме вбрання, в якому у квітні 2011-го року одружувалися наречені.

Як зазначає видання, лялькові копії королівського подружжя продаватимуться з 7-го квітня на сайті Amazon.com лише в Європі. Вони коштуватимуть 155 доларів.

До речі, вже існують лялькові копії обох сестер Міддлтон - Кейт та Піппи.

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