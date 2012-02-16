В Києві пройде Міжнародний фестиваль перукарів
16:59, 16 лютого 2012Культура
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З 19 по 22 квітня
З 19 по 22 квітня в Києві пройде XI Міжнародний фестиваль перукарського мистецтва «Кришталевий Янгол».
Як говориться в повідомленні Шевченківської райдержадміністрації, захід проводиться Київською Академією перукарського мистецтва спільно з всесвітньою Конфедерацією перукарів, за підтримки Київської міської державної адміністрації.
До участі у фестивалі запрошуються усі майстри перукарської справи.
Адреса проведення: м. Київ, Броварський проспект, 15.
Довідки з питань проведення фестивалю можна отримати за телефонами: (044) 455-56-72, 456-41-07, т/ф. 287-60-02, а також на сайтах: www.kapi.com.ua, www.cmc-cat.com.ua .
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