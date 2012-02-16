Меладзе займеться сольною кар'єрою Мейхер і Джанабаєвої

Продюсер шоу "Голос країни" Костянтин Меладзе заявив, що готовий допомогти екс-"ВІА Грі" Наді Мейхер робити сольну кар`єру. "Якщо Надя захоче продовжувати кар`єру, я буду їй допомагати всіма силами, які у мене є. Ми пропрацювали з нею 11 років, і звичайно, я ніколи її не кину", - розповів Меладзе "Газете Киевской".

Крім того, продюсер вкотре наголосив, що Альбіні Джанабаєвій ніхто заміни не шукає і вона поєднуватиме сольну кар`єру з роботою в сексапільному тріо. "ВІА Гра" - це театр. І дух, який в ньому залишив режисер, буде передаватися, скільки б ця група не існувала. Піде Альбіна - прийдуть інші дівчата, ми будемо з ними продовжувати співати пісні про любов і пропагандирувати жіночу красу - це основа, на якій тримається цей колектив", - наголосив Меладзе.

ТСН