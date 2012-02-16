Похорон Вітні Х'юстон покажуть онлайн

Церемонію похорону легендарної американської співачки Вітні Х`юстон можна буде подивитися і інтернеті, пише британська газета The Daily Telegraph. Трансляція відбуватиметься в суботу в в режимі онлайн. Тим самим тисячі фанатів зможуть попрощатися зі співачкою. Х`юстон поховають в баптистській церкві Нью-Хоуп в її рідному місті Ньюарку.

Вона там співала, коли була ще дитиною. Спочатку родичі планували провести громадську панахиду по співачці на арені спорткомплексу Prudential Center в Ньюарку, однак потім вона була скасована. Нагадаємо, тіло співачки було знайдено у ванній кімнаті в номері готелю Beverly Hills Hilton в Лос-Анджелесі 12 лютого.

Заступник головного слідчого Лос-Анджелеса Ед Вінтер підтвердив заяву поліції, що слідів насильницької смерті на її тілі не було виявлено. Співробітники органів правопорядку знайшли в кімнаті Х`юстон кілька рецептурних лікарських препаратів. Тим часом родичі поп-зірки повідомили, що вона приймала заспокійливий лікарський засіб "Ксанакс". У поєднанні з алкоголем цей препарат може викликати сонливість. Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що в легенях співачки була виявлена ​​вода. Це і є основним аргументом на користь версії про нещасний випадок.

ТСН