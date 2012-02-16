Україна долучиться до Всесвітніх поетичних читань

В останній день лютого, що трапляється раз на чотири роки, “Всесвітній поетичний рух” проводить різноманітні читання поезії в різних країнах. Цього разу до них долучиться й Україна. За сприяння літературного клубу “Маруся”, книгарні “Є”, букарні “Бабуїн” і фестивалю “MERIDIAN CZERNOWITZ” акції відбудуться в Києві, Львові та Тернополі.

У Києві виступ почнеться о 18 годині в “Бабуїні”. Виступлять Богдан-Олег ГОРОБЧУК, Дмитро ЛАЗУТКІН, Павло КОРОБЧУК, Юлія СКОРОДА, Ірина ЦІЛИК, Ірина ШУВАЛОВА. Ірина ВІКИРЧАК розкаже про оргіназацію “Всесвітній поетичний рух”, а потім виступить гурт “Київські торти”.

У Львові так само о 18-й Всесвітні поетичні читання пройдуть у книгарні “Є” за участю Оксани ВАСЬКІВ, Маріанни КІЯНОВСЬКОЇ, Світлани КОРЧАГІНОЇ, Галини КРУК, Мар’яни МАКСИМ’ЯК, Юлії МУСАКОВСЬКОЇ, Катерини ОНІЩУК, Альбіни ПОЗДНЯКОВОЇ, Романа РУДЮКА, Григорія СЕМЕНЧУКА, Остапа СЛИВИНСЬКОГО.

А в тернопільській книгарні “Є” о 18-30 читатимуть свої вірші Юлія БАБАК, Богдан БОДЕНЧУК, Юрій ЗАВАДСЬКИЙ, Василь КОЛІСНИК, Юрій МАТЕВОЩУК, Мар’яна СУДОВА, Микола ШПАКОВСЬКИЙ.

Детальніше про ініціативу “Всесвітній поетичний рух” можна дізнатися на сайті http://www.wpm2011.org. Україна там представлена фестивалем “MERIDIAN CZERNOWITZ”, низкою молодих чернівецьких поетів та учасниками літературного клубу “Маруся”.