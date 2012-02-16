Столичний театр ім. Л.Українки постійно користуватиметься землею

Державному підприємству «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» передано в постійне користування земельну ділянку загальною площею 0,65 га на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Пушкінської в постійне користування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосувало 96 зі 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Як зазначається у рішенні, земля передана для експлуатації, а також реконструкції та будівництва будівель і споруд театру. Земля відведена за рахунок ділянки площею 0,37 га, яка була закріплена за театром відповідно до рішення міської ради від 1969 року, а також за рахунок ділянки площею 0,28 га міських земель, не наданих у власність чи користування.

Нормативна грошова оцінка відведеної ділянки становить, за попереднім розрахунком, 19 млн. 893 тис. грн.