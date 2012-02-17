На похороні Уїтні Х’юстон заспівають Стіві Уандер і Арета Франклін

Знамениті американські виконавці соул-музики Арета Франклін і Стіві Уандер заспівають на церемонії похорону співачки Уїтні Х`юстон.

Про це в п`ятницю повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представника Х`юстон Крістен Фостер.

Запрошення на похорон, зокрема, спрямовані колишньому чоловікові співачки Боббі Брауну, актору Кевіну Костнеру, який знявся з нею у фільмі Охоронець, і телеведучій Опрі Уїнфрі.

Похорон Х`юстон, яка померла в ніч на 12 лютого, відбудеться в штаті Нью-Джерсі, на батьківщині співачки, у присутності лише близьких людей, і транслюватиметься в інтернеті.

Родичі співачки вирішили відмовитися від проведення громадянської панахиди, що планувалася в спортивному центрі Prudential Center. Прощання з Х`юстон відбудеться в баптистській церкві Нова надія, де вона ще дитиною співала в хорі.

Корреспондент