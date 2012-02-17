Померла Дарина Жолдак

У п’ятницю зранку померла відомий український куратор, арт-критик і галерист Дарина Жолдак.

Цю інформацію "Українській правді. Життя" підтвердили галеристи і художники.



Зранку у Дарини зупинилось серце. Точна причини смерті не встановлена. До цього вона застудилась і художники кажуть, що це могло дати ускладнення на серце.



Дарина Жолдак нещодавно народила дівчинку Іванку. 31 січня на своїй сторінці у Facebook вона написала "дівчинці Іванці сьогодні вже майже 2 тижні і ми нарешті вдома!"



Галеристи розповідають, що після пологів у неї стрибав тиск, потім все ніби налагодилось і Дарину з дитиною виписали з пологового будинку.



"Вона була дуже світлою людиною, інтелігентною, культурною, доброю, я таких людей у своєму житті зустрічав дуже мало. Вона завжди випромінювала світло і я не можу про неї сказати жодного поганого слова. Крім захвату нічого не можу сказати", - розповів нам художник Олександр Ройтбурд.

