Х'ю Лорі виступить у Києві

Британський актор Х`ю Лорі, відомий більшості своєю роллю у серіалі "Доктор Хаус", влітку завітає до столиці із концертом.



Про це повідомила компанія-промоутер "Еuro Entertainment", пише "ТаблоID".



Як відомо, окрім акторства, Х`ю Лорі займається музикою. 20-го червня він вперше виступить у Києві.



Актор грає на гітарі, піаніно та інших інструментах. У 2011-му році Лорі випустив дебютний блюзовий альбом "Let Them Talk" і дав вісім концертів.

Через тиждень після виходу платівка зайняла перші рядки британського національного хіт-параду і потрапила в "Hot 100" музичного журналу "Billboard".



За словами Лорі, він став шанувальником блюзу ще в дитинстві, коли почув пісню Віллі Діксона "I Can`t Quit You Baby".



Актор також зізнався, що смерть культового блюзмена Мадді Уотерса "вразила його набагато більше, ніж вбивство Леннона".