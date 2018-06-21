Представниця України на «Євробаченні» Гайтана: Моя перемога – це просто диво!

Українське «Євробачення» без скандалу, здається, вже стало нонсенсом. То переможця звинувачують у фальсифікаціях голосування (як було торік із Мікою Ньютон), то в пісні вбачають ознаки плагіату (через що в 2010-му співачці Альоші довелось нашвидкуруч змінювати композицію), а розмови про «підкуп» журі та підтасовку результатів уже стали традиційними. Дивом здається і те, що цього року скандалу довелось уникнути. Принаймні відразу після оголошення представника України на «Євробаченні-2012» – співачки Гайтани – голосних претензій ні до артистки, ні до Національної телекомпанії України (НТКУ) не було.



Та про все по порядку. Національний відбір влаштували за традиційним принципом – артисти подавали заявки, підписували зобов’язання про те, що здатні фінансово забезпечити свою участь у «Євробаченні» в разі перемоги (НТКУ, як завжди, чесно зізналась, що спонсорувати українського представника не буде), їх прослуховувало професійне журі, врешті-решт до фіналу потрапили 22 учасники. Тут і почалось найцікавіше. Автоматично, без усіляких «заморочок» із відбором, серед фіналістів опинився хлопчачий бонз-бенд «Нереальні» – переможці «Шоу №1» на «Інтері» (за спецдомовленістю з НТКУ). А ще – молодий та нахабний Макс Барських, якому в півфіналі влаштував справжню педагогічну прочуханку Іво Бобул! «Від вас іде бруд», – оцінив Бобул відверті танці Барських, і не допустив хлопця до фіналу. А він там усе одно опинився – як переможець онлайн-голосування від ще одного медійного партнера. Глядачам лишилось тільки здогадуватись – чи справді сварка молодого та маститого артистів мала місце, а чи це був тільки вдалий піар-хід чи то самого Барських, чи в цілому конкурсу.

Загалом саме Гайтану відразу ж називали найбільш імовірною претенденткою на перемогу в національному відборі. Щонайменше тому, що вона вирізнялась від суперників гарним досвідом та статусом «зірки». Деякі інші конкурсанти – Ольга Полякова, Василь Бондарчук, Марта, Віталій Галай – теж, начебто, на слуху, проте їх можна віднести далеко не до першого ешелону. А ще зненацька нізвідки вигулькнула співачка Рената Штіфель. І… таки здобула собі ім’я спробою скандалу – за кілька тижнів до фіналу інтернетом стали ширитись чутки, наче люблячі та заможні батьки Ренати вже купили для дочки перемогу в фіналі. Утім, це, на щастя, залишилось лише чуткою. А от випускник «Фабрики зірок» Матіас через плітки постраждав – його зняли зі змагань за кілька днів до фіналу. А все тому, що продюсер Матіаса Влад Багінський одночасно є музичним продюсером Першого національного (цікаво, а коли співак подавав заявку на конкурс, про це хіба нікому не було відомо – тож для чого було тягнути до останнього?).

Фінал нацвідбору влаштували в трохи дивний час – розпочали о 12.30, хоча зазвичай транслювали шоу у вечірньому прайм-таймі (мабуть, справедливо повважали, що пісенний конкурс не стане гідним конкурентом бою Кличка, який транслювали саме того вечора). За лаштунками суперницького духу не спостерігалось. Ба більше: конкурсантів, здається, об’єднало єдине бажання – зігрітись, адже в імпровізованих гримерних та фойє було досить холодно, а на обігрівачі організатори не розщедрились. Тож і довелось артистам в ефірі світити оголеними плечима, а за лаштунками кутатися в хутро. Утім, дві години пролетіли швидко, і от уже оголошують результати голосування журі та глядачів. Сенсації не стається – переможницею називають темношкіру «афроукраїнку», як вона сама себе називає, Гайтану.

«Це просто диво! – після перемоги повторювала співачка. – Сьогодні справді сталося диво! Адже тиждень тому я зірвала голос… Мій сьогоднішній виступ був під великим питанням. Коли лікар запитав, як же співатиму, чесно відповіла, що не знаю. Мені порадили не брати високі ноти, та я все одно це зробила – і вони прозвучали дзвінко як ніколи! А коли співала, думала – Господи, поможи! Справді, я в молитвах просила Бога, щоб здійснилось диво – і це сталось!». До слова, для Гайтани участь у відборі до «Євробачення» стала першим у житті конкурсом. Планів на перемогу співачка поки не будує – як, зрештою, і всі її попередники, каже, що їде просто гідно представити Україну. Свій номер на пісню «Be my guest» («Будь моїм гостем») обіцяє доробити та влаштувати справжнє шоу. «Це чудова пісня, – похвалила сама себе Гайтана. – У моєму серці сьогодні було море позитиву і бажання відкрити цей позитив для всіх. Вважаю, цю пісню повинна почути Європа для того, щоб ще більше полюбити Україну. Хочеться, щоб Європа сприймала нас як справді повноцінну європейську країну».



Слова словами, а от де Гайтана братиме кошти на поїздку – вона взагалі не в курсі (нагадаємо, в НТКУ не приховують – конкурсант має своїми силами готувати щонайменше кількасот тисяч доларів). «Моя справа – писати пісні, а фінансами хай займається продюсер», – як справжня жінка, радісно підморгувала співачка своєму продюсеру (і цивільному чоловікові) Едуарду Кліму.

Той комерційних таємниць поки не розкриває, а на НТКУ тим часом тішаться, що відбір цьогоріч провели без казусів. «Найбільший скандал у нас цього року – відсутність скандалу, – зауважив заступник гендиректора НТКУ Валід Арфуш. – Уже наступного року ми почнемо підготовку до «Євробачення-2012». До слова, часу на гідну підготовку лишилось не так уже й багато – нагадаємо, цього року євроконкурс пройде в Баку наприкінці травня.

Яна Данилевська

Фото УНІАН