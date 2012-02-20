Згоріла церква ікони Святої Марії Богородиці

00:41, 20 лютого 2012
Культура
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На Житомирщині

У с. Вишевичі Радомишльського району Житомирської області згорів храм Української православної церкви Московського патріархату ікони Святої Марії Богородиці.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вогонь повністю знищив храм. Жертв та постраждалих немає.

Пожежу ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами МНС. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Житомирській області.
 

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