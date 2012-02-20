2012-й у Львові проголосять роком історії

2012 рік у Львові вирішено проголосити роком історії.

Як заявив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, відповідне розпорядження вже готується, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Багато було дискусій – який буде рік у Львові. Бо на цей рік припадає 100-річчя «Пласту», 70 років УПА, 120 років пам’яті Йосипа Сліпого, Соломія Крушельницька, Ярослав Стецько і багато інших відомих львів’ян мають ювілеї цього року. Ми вирішили цей рік у Львові проголосити роком історії. В школах повинні робити посилену увагу на святкування цих подій, щоб краще пізнати нашу історію. Якщо ти не знаєш історії, ти не маєш майбутнього», - зазначив А.САДОВИЙ.

Як зазначено у розпорядженні «Про «Рік історії», визнаючи особливі заслуги Патріарха Йосипа Сліпого, Леся Курбаса, Олекси Новаківського, Миколи Лисенка, Мар’яна Панчишина, Соломії Крушельницької, Пилипа Орлика, Дмитра Вітовського, Олени Степанів та В’ячеслава Чорновола, а також Національної скаутської організації України – «Пласт» і Української Повстанської Армії, з метою забезпечення належної підготовки та проведення у м. Львові заходів з нагоди відзначення у 2012 році пам’ятних дат, враховуючи звернення громадських організацій м. Львова, вирішено оголосити 2012 рік у м. Львові «Роком історії», - повідомляє прес-служба.

