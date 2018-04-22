Сердючка присвятила Шуфричу пісню

Репортаж з церемонії вручення Національної телевізійної премії “Телетріумф”

Єдина національна премія в області телебачення “Телетріумф” раз на рік збирає весь телевізійний бомонд з провідних українських телеканалів, щоб оголосити оцінки результатів роботи й вручити нагороди. За звання кращих цього року змагалися 56 телекомпаній у 20 номінаціях. А новинкою року став незалежний аудит результатів голосування.

У церемонії брали участь багато відомих людей, чия доля так чи інакше пов`язана з телебаченням, починаючи від директора Інституту журналістики Володимира Різуна, котрий виховує майбутніх зірок екрану, і до голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка, який контролює діяльність телеканалів.

Отже, наберіть в легені більше повітря – оголошуються переможці номінацій “Телетріумфу–2007”: “Ведучий інформаційної передачі” – Олена Фроляк (СТБ), “Репортер” – Віктор Сорока (ICTV) та Андрій Цаплієнко (Інтер), “Дитяча програма” – “Срібний апельсин” (ТРК “Україна”), “Спортивна передача” – “Гол” (Новий канал), “Місцеві новини” – “Підсумки” (телерадіокомпанія «Люкс», м. Львів), “Телевізійний дизайн” – телеканал “Студія 1+1”, “Спеціальний проект (нежанрова передача)” – “Гордість країни 2006” (Новий канал), “інформаційно-розважальна передача” – “Чорним по білому” (“Студія 1+1”), “Музична передача” – “Шанс” (Інтер), “Документальний фільм (серіал)” – “Війна і мир” (Інтер), “Ведучий розважальної програми” – Тіна Кароль і Юрій Горбунов (“Студія 1+1”), “Розважальна програма” – “Танці із зірками” (“Студія 1+1”), “Учбова, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача” – “Документ”: “Собор на крові” (“Студія 1+1”), “Підсумкова (аналітична) передача” – “Факти тижня з Оксаною Соколовою” (ICTV) “Суспільно-політична передача” – “Свобода слова” (ICTV), “Інформаційна передача (новини)” – “Вікна-новини” (СТБ).

Були також дві спеціальні номінації. “Фаворитом преси” оглядачі телебачення, або, простіше кажучи, телекритики, вибрали “Вікна-новини” (СТБ). А спеціальну премію Нацради “За особливий внесок у розвиток українського телебачення” посмертно присудили Роману Жавроцькому.

Не обійшлося і без сюрпризів. Наприклад, у номінаціях “Регіональна передача” і “Художній фільм (серіал)” переможці “не визначилися”.

Методом нескладних підрахунків можна визначити, що більше за все нагород отримав телеканал “Студія 1+1” – цілих 5, – але їм не варто розслаблятися, оскільки ICTV відстає тільки на одну. Взагалі, телебачення – складна штука, тут важлива не тільки картинка, обличчя екрану, а вся команда, яка працює за кадром: оператори, режисери, монтажники, редактори. Як то кажуть: телебачення – командна гра, яку створюють яскраві особистості.

Характерною межею українського телебачення цього року стала міграція – як проектів, так і ведучих.

Привітати й розважати переможців і гостей запросили виключно учасників “Євробачення” – Тіну Кароль, Діму Білана, групу “Серебро”, Андрія Колдуна, ну і звичайно Вєрку Сердючку, яка, як завжди, показала справжнє шоу. “Я ж тепер дисидентка”, – заявила епатажна співачка й оголосила, що знову виконає скандальну пісню сезону, яку сама називає галюциногенною, тому що “всім там щось чується”. А в перервах між виконання зірка поділилася з глядачами: “Я тут недавно подивилася новини останні, так хотіла взяти Lexus і мотнути в Херсонську область – ну, немає пожежників в Україні, немає!” І завершальну пісню “Все буде добре” Сердючка присвятила Шуфрічу.

Анна Ященко