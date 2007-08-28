Ватикан запроваджує чартери на святі місця

Ватикан запроваджує дешеві чартерні авіарейси на святі місця.

Церква використовує невеликі авіалінії Mistral Air, два літаки якої було перефарбовано в кольори Ватикану - жовтий і білий. Заплановані також рейси до святинь у Польщі, Іспанії, Мексиці та на Близькому Сході.

Ватикан каже, що сподівається за перший рік перевезти сто п’ятдесят тисяч прочан.

Подорожі прочан змінюються - попри збереження глибокого християнського духу вони стають швидшими. На цьому наголошував кардинал Камілло Руіні під час прес-конференції в римському аеропорту перед тим, як вирушити з групою римських прочан в перший рейс до Лурду у французьких Піренеях.

Кардинал передав пілотам і стюардесам благословення Папи Венедикта. До перевезення прочан Ватикан залучив маленьку авіакомпанію Містраль ейр - італійської поштової служби, підписавши контракт на 5 років. Релігійний туризм розростається швидко і авіакомпанія сподівається під в перший же рік роботи під ватиканським прапором перевезти 150 тисяч пасажирів.

Літаки Боїнг - 737 прикрашені ватиканськими кольорами - жовтим і білим, та релігійними цитатами. Спочатку вони літатимуть до католицьких храмів у Франції, Польщі, Іспанії та на близькому сході, а потім, можливо, і до Мексики.

Сам Ватикан не має ні авіакомпанії ні аеропорту, а лише вертолітний майданчик, який Папа використовує для польотів засобами які деколи надають італійські військово-повітряні сили.

Бі-Бі-Сі, Рим