У "Парку Київська Русь" 25 – 26 лютого святкуватимуть Масляну

У Центрі культури та історії Давньої Русі "Парк Київська Русь" (Київська область, Обухівський район, село Копачів) 25 – 26 лютого відбудеться святкування Масляної - прощання із зимою і зустріч весни.

На гостей Парку чекає театралізоване дійство – "Змагання Зими і Весни" з поєдинками на мечах, театралізовані вистави, інтерактивні програми для дітей та дорослих, снігові забави, катання на санях, конкурси, хороводи та стрибки через багаття, майстер-класи народної творчості, виступатимуть музичні колективи.

Працюватимуть лучний тир, фотолокація історичного костюму.

Організатори свята підготували особливий подарунок – всі відвідувачі зможуть безкоштовно покататись на конях та поні без обмежень у часі.

У Парку можна буде поласувати млинцями - традиційними для цього свята ласощами.

Кульмінацією дійства стане спалювання найбільшого в Україні солом’яного опудала за допомогою вогняних стріл.

Продовжить свято вечірня програма з чаруючим вогняним шоу та святковим феєрверком.

25 – 26 лютого «Парк Київська Русь» працюватиме з 10.00 до 19.30.

Подробиці можна дізнатися на сайті «Парку Київська Русь».

