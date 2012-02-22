У "Парку Київська Русь" 25 – 26 лютого святкуватимуть Масляну
Безкоштовно кататимуть на конях
У Центрі культури та історії Давньої Русі "Парк Київська Русь" (Київська область, Обухівський район, село Копачів) 25 – 26 лютого відбудеться святкування Масляної - прощання із зимою і зустріч весни.
На гостей Парку чекає театралізоване дійство – "Змагання Зими і Весни" з поєдинками на мечах, театралізовані вистави, інтерактивні програми для дітей та дорослих, снігові забави, катання на санях, конкурси, хороводи та стрибки через багаття, майстер-класи народної творчості, виступатимуть музичні колективи.
Працюватимуть лучний тир, фотолокація історичного костюму.
Організатори свята підготували особливий подарунок – всі відвідувачі зможуть безкоштовно покататись на конях та поні без обмежень у часі.
У Парку можна буде поласувати млинцями - традиційними для цього свята ласощами.
Кульмінацією дійства стане спалювання найбільшого в Україні солом’яного опудала за допомогою вогняних стріл.
Продовжить свято вечірня програма з чаруючим вогняним шоу та святковим феєрверком.
25 – 26 лютого «Парк Київська Русь» працюватиме з 10.00 до 19.30.
Подробиці можна дізнатися на сайті «Парку Київська Русь».