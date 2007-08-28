Історик-любитель знайшов шотландське коріння Мерліна

Історик-любитель Адам Ардрі, у минулому кандидат в депутати від Шотландської національної партії, опублікував дослідження, в якому доводить, що казковий чарівник Мерлін був шотландцем, уродженцем міста Гамільтон, що в графстві Ланаркшир. Більш того, зазначає оглядач The Telegraph, Ардрі переконаний в тому, що король Артур теж був шотландцем.

Книга Ардрі називається "У пошуках Мерліна: істина і легенда". Автор стверджує, що майбутній чарівник народився в сім`ї шотландського вождя на ім`я Моркен у 540 році. У 618 році Мерліна вбили по дорозі в місто Дуніпейс у шотландському графстві Стерлінгшир. Чарівник похований на межі Англії і Шотландії.

Король Артур, за версією Ардрі, був вихідцем з Шотландії, що народився в 559 році. Дослідник вважає, що офіційна історіографія навмисно не акцентує увагу читачів на тому факті, що чотири важливі битви Артура відбулися у районі шотландського озера Лох-ломонд.

У літературознавстві прийнято вважати, що Мерліна придумав Гальфрід Монмутській, англійський історик XII століття. Його персонаж, чарівник і наставник юного Артура, є збірним чином двох казкових віщунів - Мірдіна та Амброзія.

Адам Ардрі спокійно відноситься до своїх критиків: "Я не стверджую, що моїй теорії необхідно вірити. Я просто зробив все, що було можливе, з наявними свідоцтвами".

Lenta.ru