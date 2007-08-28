Томенко закликає місцеву владу допомогти ”7 чудес України”

Голова Оргкомітету акції “7 чудес України” Микола ТОМЕНКО закликає місцеву владу допомагати пам’яткам, які увійшли до 7 чудес України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, 21 серпня завершилася всеукраїнська акція „7 чудес України”, що викликала великий інтерес в усіх регіонах держави та сприяла відчутному зростанню відвідуваності об’єктів, які увійшли до десятки переможців. До 7 чудес України увійшли заповідник «Кам’янець», Києво-Печерська лавра, дендропарк «Софіївка», Софія Київська, Херсонес Таврійський, заповідник «Хортиця» і Хотинська фортеця. Спеціальними відзнаками Оргкомітет акції нагородив також музей «Писанка», Острозький замок та академію, Лівадійський палац-музей.

Водночас, за словами М. ТОМЕНКА, парадокс полягає в тому, що у багатьох регіонах місцева влада не лише залишалася осторонь протягом всієї акції, а й після її завершення усіляко починає створювати проблеми для діяльності заповідників-переможців.

Так, за інформацією ЗМІ, Запорізька обласна держадміністрація та обласна рада має свої, відмінні від керівництва Національного заповідника, плани щодо використання острова Хортиця у своїх цілях, чим створює проблему для нормального його функціонування. Місцева влада Хотина уже кілька років безрезультатно обіцяє перенести діючу бойню, яка знаходиться поряд із Хотинською фортецею і створює значні проблеми для її відвідувачів.

Нещодавно Севастопольська міська державна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким дозволяється вільний прохід відвідувачів до собору, що знаходиться на території Національного заповідника „Херсонес Таврійський”. Зараз доступ до собору відкритий і безкоштовний під час богослужіння та у святкові дні. Щорічно для прихожан і віруючих видається більше півтисячі безкоштовних перепусток на вхід до заповідника „Херсонес Таврійський”. Натомість встановлення безкоштовного та безперешкодного режиму відвідування громадянами собору протягом усього часу роботи Національного заповідника загрожує належному зберіганню унікальних пам’яток Херсонесу і позбавляє його ресурсів на утримання. Тим більше, що значна кількість відвідувачів заповідника, які говорять, що прямують до собору, йдуть не на богослужіння, а на відпочинок у прибережній зоні, де утворюють стихійні пляжі, засмічують територію та руйнують давні пам’ятки Херсонесу.

М.ТОМЕНКО звертає увагу місцевої влади на необхідність підтримки визначних пам’яток, які завдяки широкій суспільній підтримці увійшли до 7 чудес України і мають можливість пропагувати не лише окремий регіон, а і всю країну загалом.