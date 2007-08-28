Кіру Муратову не взяли на Венеціанський кінофестиваль

64-й Венеціанський кінофестиваль відкривається сьогодні у Палаці кіно на італійському острові Лідо. За статуетку ”Золотого Лева” змагатимуться 22 стрічки з 15 країн.

Українських фільмів серед них не буде. Хоча директор кінофестивалю Марко Мюллер навесні переглядав картину ”Два в одному” одеської режисерки Кіри Муратової.

— Мюллер довго не міг визначитися, чи брати Муратову в конкурсну програму, — розповідає ”ГПУ” кінокритик Андрій Халпахчі. — Але не взяв. Бо на великих фестивалях зараз хочуть бачити масове кіно. А Муратова знімає елітне.

За престижністю кінофестиваль у Венеції посідає третє місце після Каннського та Берлінського.

— Але в Каннах і Берліні торгують правами на показ фільмів, — пояснює Халпахчі. — У Венеції кіноринку нема. Це зменшує зацікавленість до фестивалю. Єдина перевага Венеціанського — що він проходить останнім із великих фестивалів і підбиває підсумки кінороку.

Відкриє фестиваль картина 35-річного британця Джо Райта ”Покута”. У ній ідеться про Другу світову війну. Сестри-аристократки ворогують між собою. Молодша не може змиритися з тим, що старша кохає сина прислуги.

Перемогу Андрій Халпахчі пророкує фільмові російського режисера Нікити Міхалкова ”12”. Це — нова версія стрічки американця Сідні Люмета, знятої півстоліття тому. 18-річний чеченець убив вітчима-росіянина. Його судять. Присяжних грають актори українського походження: Сергій Гармаш, Олексій Петренко, Сергій Маковецький, Олексій Горбунов.

Переможців Венеціанського кінофестивалю оголосять 8 вересня. Журі очолює китайський режисер Жанґ Їмоу.

"Газета по-українськи"