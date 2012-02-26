Патріарх Кирил попросив пробачення

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил в Прощену неділю попросив у всіх пробачення і закликав інших брати з нього приклад.

"Усвідомлюю, що як патріарх теж можу когось образити - словом і, можливо, деякою неувагою, тому що від патріарха багато хто чекає уваги, але не завжди вистачає сил, а іноді і розуміння зробити так, як було б правильно", - сказав патріарх під час здійснення вечірні з чином прощення у храмі Христа Спасителя.

"Кожна людина несе на собі печатку недосконалості, і я повною мірою усвідомлюю, що не завжди, може бути, мої слова і дії всіх тішать. І сьогодні, усвідомлюючи цю провину перед багатьма, я прошу у всіх вас пробачення. Благословіть і пробачте мене, отці, брати і сестри", - зазначив він.

За словами предстоятеля, кожна людина проходить через конфлікти, скорботи, у кожного бувають якісь непорозуміння з навколишніми в родині, на роботі або серед друзів.

"Так чи інакше, конфлікти постійно присутні в нашому житті, і саме з конфліктами пов`язано те, що ми називаємо нещастям, бо нерідко вони переростають у сварки, супроводжуються ненавистю, злобою, що часом доводить людей до крайнощів", - констатував патріарх Кирило.

Він зазначив, що як фізичний бруду обтяжує тіло, гріхи обтяжують духовне тіло - душу, "і немає іншого способу скинути з себе важкий вантаж гріха, як пробачити нашим ближнім їхні гріхи".

Патріарх нагадав слова з Євангелія від Матвія: "Якщо пробачаєте людям гріхи їхні, то й Отець ваш Небесний пробачить вам".

"Слова Божі вимагають від нас мужньої відповіді, вимагають внутрішньої сили. Багато з тих, хто вважає себе сильними, не здатні на цей крок. Церква пропонує сьогодні всім - і сильним, і слабким, і правим, і винним - примиритися один з одним, відновити ті стосунки, які дають радість, спокій, мир. Не випадково Великий піст починається чином прощення", - підкреслив він.

Корреспондент