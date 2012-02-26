Митрополит Володимир благословив православних на Великий піст

Митрополит Київський і всієї України Володимир звершив у суботу Божественну літургію в лікарні, де він на даний час проходить реабілітацію, повідомляє orthodox.org.ua.

Після богослужіння, Блаженніший Владика звернувся до присутніх зі словами настанови та благословив усіх на Великий піст.

«Наступаюча неділя за церковним уставом називається Прощеною. Це говорить про те, що в цей день віруючи просять благословення Боже на наступаючий Великий піст.

Немає в Церкві без прощення покаяння, а без покаяння немає й прощення. Кожного свята, кожного недільного дня, Господь ставить попереду тих, хто бажає очищення та оновлення. Кожний з нас знає, як буває важко розкаятися в тому, що ми зробили щось недобре, а буває важко найти спільну мову нашим ворогом, з тим, хто нас образив. Я бажаю, щоби Господь обновив наші сили й зміцнив у нашому подвизі християнина, вірі, надії й любові.

Будемо вдячні Богові, що маємо від Нього все необхідне для нашого спасіння, за те, що люблячи Бога, ми намагаємося любити один одного. Ми віримо, що Господь допоможе нам бути чистішими, міцнішими, досконалішими й допоможе звершувати це заповідане Богом нам веління, для того, щоб славилося Ім’я Господнє та було спасіння нашим душам», - сказав зокрема Митрополит Володимир.