Нельсона Манделу виписали з лікарні
01:11, 27 лютого 2012Культура
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Почувається добре і одужує
Лікарі виписали з лікарні колишнього Президента ПАР Нельсона МАНДЕЛУ, який напередодні був госпіталізований після появи болів у черевній порожнині.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер», у суботу лікарі зробили Н.МАНДЕЛІ лапароскопію.
Сьогодні міністр оборони Ліндіве СІСУЛУ (Lindiwe Sisulu) повідомила, що Н.МАНДЕЛА почувається добре і одужує.
У суботу телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі повідомляла, що першому чорношкірому Президенту ПАР зробили операцію з видалення грижі.
Загрози життю Н.МАНДЕЛИ, якому торік виповнилося 93 роки, не виникало.
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