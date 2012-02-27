У США роздали «Оскарів»

Романтична комедія "Артист" 44-річного французького режисера Мішеля Хазанавічуса прогнозовано одержала головні нагороди на 84-ій церемонії вручення "Оскара", повідомляє РІА Новости.

"Артист" - чорно-білий і німий омаж Голлівуду 1920-х років, що в останню мить виник у торішній каннській програмі і з того часу викликав захоплені рецензії у всьому світі: крім "Золотої пальмової гілки" за кращу чоловічу роль, картина отримала "Золотий глобус", нагороду британської кіноакадемії BAFTA, "Сезар", премію режисерської і продюсерської гільдії США і незалежний приз Spirit Awards.

Під час нинішньої церемонії фільму дісталися статуетки за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращу чоловічу роль, найкращий оригінальний саундтрек і найкращий дизайн костюмів.

Стільки ж "Оскарів" отримав "Хранитель часу" Мартіна Скорсезе, але першому експерименту класика в 3D, номінованому в 11 категоріях, довелося задовольнятися технічними перемогами: нагородами за операторську роботу, звук, монтаж звуку, візуальні ефекти і роботу художника-постановника.

Серед претендентів на звання найкращого фільму фігурували "Спадкоємці" Олександра Пейна, які отримали в результаті лише приз за адаптований сценарій, "Прислуга" Тейта Тейлора, якій Октавія Спенсер принесла "Оскара" за другорядну жіночу роль, "Північ у Парижі" Вуді Аллена, що заробила статуетку за кращий оригінальний сценарій, а також такі лишилися без статуеток - "Людина, яка змінила все" Беннетта Міллера, "Бойовий кінь" Стівена Спілберга, "Страшно голосно і позамежно близько" Стівена Долдрі і володар "Золотої пальмової гілки" - "Дерево життя" Терренса Маліка.

Меріл Стріп отримала свого третього "Оскара" як найкраща актриса 2011 року за роль Маргарет Тетчер у фільмі "Залізна леді".

Правда, на сцені вона виглядала леді звичайною, незважаючи на золоту сукню, - зворушилася і пустила сльозу.

За свою кар`єру актриса отримала 17 номінацій на "Оскара" - більше, ніж будь-хто в Голлівуді за всю історію премії. Вона була серед номінанток і минулого року, проте тоді перемога дісталася Наталі Портман за "Чорного лебедя".

Цього разу її конкурентками були Гленн Клоуз ("Альберт Ноббс"), Віола Девіс ("Прислуга"), Мішель Вільямс ("Сім днів і ночей з Мерілін") і Руні Мара ("Дівчина з татуюванням дракона"), проте серйозною суперницею вважали лише Девіс.

"Оскара" за найкращу чоловічу роль другого плану отримав 82-річний канадець Крістофер Пламмер, який знявся у фільмі "Початківці".

"Ти, хлопче, старший за мене всього на два роки", - звернувся він до золотої статуетки, яку вручали у 84-й раз. Пламмер став найстаршим переможцем за всю історію премії.

Іранська драма "Розлучення Надера і Симін" (Jodaeiye Nader az Simin) Асгара Фархаді отримала "Оскара" як найкращий фільм іноземною мовою.

Фільм Фархаді, де йдеться про чоловіка і дружину, які не можуть вирішити, емігрувати чи залишатися, ділять між собою дочку і намагаються розібратися з хитросплетіннями іранського релігійного законодавства, звитяжно дебютував минулого року на Берлінале.

Конкурентами "Розлученню" були "Бикоголовий" (Бельгія), "Пан Лазар" (Канада), "Примітка" (Ізраїль), "Вкриті" (Польща).

Кращою анімаційною картиною року визнали "Ранго" Гора Вербінські - анімаційний вестерн, де головний герой, хамелеон Ранго, розмовляє голосом Джоні Деппа.