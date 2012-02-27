«ДахаБраха» з PortMone» презентують новий альбом

29 лютого у Львові український гурт «ДахаБраха» спільно з мінським гуртом «PortMone» виступить з концертом «Хмелева Project». Концерт відбудеться у театрі імені Марії Заньковецької.

«Кожен виступ у Львові – визначний для нас, без зайвих слів. Ми завжди вдячні Львову за розуміння нас і нашої музики. Кожен концерт все більше наростає по енергетиці. Ми все більше закохуємося у Львів і, маємо сподівання, що Львів – у нас», – зазначив учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич.

У рамках концерту український та білоруський гурти презентують новий альбом, нещодавно записаний у польському Лодзі. Цей альбом стане підсумком творчої співпраці двох гуртів, котра розпочалася навесні 2011 року на схилах Дністровського каньйону. Фрагменти із «Хмелева Project» вже були презентовані на кількох фестивалях, зокрема на «АртПолі 2011» та «Східних воротах» у Криму, й отримали схвальні відгуки.

Квитки на львівський концерт коштують від 60 до 200 грн.