Як у Парку Київська Русь проводжали Зиму і Весну кликали

У Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» минулих вихідних відсвяткували Масляну - свято прощання з Зимою і зустріч Весни. Парк став «центром млинців», мабуть, одним із найбільших в Україні.

Тут також спалили найбільше в Україні солом’яне опудало. На свято завітало чимало поціновувачів справжньої української кухні і справжньої української історії.

Як відомо, традиційною і невід’ємною частиною свята Масляної є млинці – з грибами, з медом, з ікрою, з вишнями, і з сиром: напередодні Великого посту треба добре поласувати улюбленою стравою.

Погода дещо зруйнувала плани організаторів – напередодні заходу розтанув сніг, що мав би слугувати для війни у сніжки між представниками військ Зими і Весни. Та нікого це не засмутило.





Президент “Парку Київська Русь”, голова благодійної організації “Слов’янський фонд” Володимир Янченко.

- Це радісний процес – прихід весни. Зима відступає зі своїх володінь, даючи дорогу новому розквіту, пробудженню, сонцю і теплу. Так само і “Парк Київська Русь” – у нас було максимум подій минулого сезону і навіть поза ним, і тепер ми готуємо для наших гостей ще більш насичену програму, але поки що не хочу розкривати головні таємниці – вже скоро всі матимуть нагоду побачити це на власні очі, - розповів президент “Парку Київська Русь”, голова благодійної організації “Слов’янський фонд” Володимир Янченко.

За браком снігу мужнім воїнам, обраним із натовпу гостей Парку древньоруськими лицарями, довелось боротись за свою честь... ковбасою! Воїни, щоправда, дещо розгубились, спочатку намагаючись з’їсти зброю супротивника, але потім, вдовольнивши перший апетит, просто вибивали запашну домашню ковбасу із рук.

Азартним гостям запропонували зіграти у рулетку на колесі історії. Повернутись у часі назад не вдалось, а от смачні “імператорські” млинці з ікрою дістались кожному, хто наважився ризикнути.

У той самий час у іншій частині “Парку” продовжувалась боротьба Зими і Весни: загасивши вогонь Весни, Зима намагалась залишитись ще хоча б на хвильку, та Весна давала їй гідний опір, відправивши на поле бою своїх найкращих воїнів.

На дітей на Масляну у “Парку Київська Русь” чекали командні змагання, у яких взяли участь і дорослі.

Справедливість звершилась: Весна перемогла: опудало, запалене вогняною стрілою сонячного лучника, згоріло. Дивна традиція палити на Морениному вогні солом’яну ляльку прийшла до нас ще з часів язичництва, коли лялька уособлювала жертву. З лялькою палили все лихе і зле, просячи, щоб швидше прийшла Весна.

Та й млинці на Масляну не випадково стали традиційною стравою – вони символізують сонце, гаряче і добре, котре зігріє всіх зовні і зсередини своїм ласкавим світлом.

На Масляну у “Парку Київська Русь” згадали часи Давньої Русі і звернувся до більш близького минулого – поряд із лицарями у стародавніх латах і з прекрасними княгинями у хутряних мантіях тут поселились кобзарі і ґаздині у картатих хустках.



Свято прикрашали народні українські пісні у виконанні фольклорних гуртів - на сцені і між людей. Гості Парку швидко і з задоволенням підхоплювали знайомі їм пісні.

Цього року новий сезон у “Парку Київська Русь” відкриється раніше, ніж у минулі роки. 24 березня тут відбудеться Міжнародний турнір з історичного фехтування “Витязь Київського Дитинця”.

До того ж, разом з усією країною, Парк готується до ЄВРО-2012. Українським і іноземним гостям запропонують зупинитись у кемпінгу і переглядати найзапекліші футбольні матчі у обладнаних зонах, а між цим насолоджуватись видовищними турнірами і фестивалями “Парку Київська Русь”.

Катерина Зінов’єва



Фото УНІАН

