До Тернополя привезли копію Туринської плащаниці

Святиню виставили для почитання в архикатедральному соборі Тернополя. Тут вона перебуватиме з 25 лютого до 4 березня. Двері храму будуть щодня відчинені, щоб вірні змогли прийти і поклонитися Плащаниці. Реліквію привезено зі собору Святого Юра (м. Львів).

Про це повідомляє офіційний сайт Департаменту інформації УГКЦ.

Акафіст до Страстей Христових очолив Владика Василь (Семенюк), Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський, спільно з настоятелем собору о. Андрієм Романківим, священиками та вірними.

Архиєрей закликав з вірою і любов`ю поклонятися Плащаниці, випрошувати для себе Божих ласк та молитися за навернення грішників. “Людям, які приходять з просьбою, вірою, молитвою та поклоняються їй, дається чудесне оздоровлення. Нехай Плащаниця допоможе нам краще пізнати стан своєї душі, полюбити більше Ісуса, роздумуючи над Його страстями”.

Владика Василь говорив також про значення Великого посту та закликав вірних по-християнськи його провести. “Роздумуючи над станом своєї душі, ми маємо наближатися до Ісуса”.

З 27 лютого до 4 березня в головному соборі Тернополя відбуватимуться великопісні реколекції. 4 березня, в останній день перебування Плащаниці, під час Літургій (о 10.15 та 17.00), проповідуватиме ігумен Свято-Троїцького монастиря с. Жуків (Бережанщина) о. Атанасій Сольський.