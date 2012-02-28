Пес Уггі став першим собакою, що отримав Оскара

Тер`єр на прізвисько Уггі став першим в історії премії Академії кіномистецтв і наук оскароносним собакою, що піднявся на сцену театру Kodak під час церемонії вручення Оскарів.

Уггі зіграв роль у фільмі Артист, який взяв головну нагороду, і разом з усією трупою вирушив отримувати заповітну статуетку.

Уггі, таким чином, став двічі оскароносним собакою. Раніше він виграв собачий Оскар, заснований інтернет-виданням Dog News Daily, яке обіцяло перераховувати всі доходи від свого проекту собачим розплідникам, розташованим у Лос-Анджелесі та його передмістях.

Десятирічний Уггі — малий тер`єр, призначений для полювання на лисиць, зіграв три помітні ролі, але прославився саме участю в Артисті. Популярність пса настільки велика, що в соціальних мережах навіть вимагали номінувати його на роль другого плану в списку Академії кіномистецтв.

Деякі історики стверджують, що в історії Оскара вже були прецеденти, коли собача акторська майстерність на рівних змагалася з людською. Згідно з легендою, найпершу золоту статуетку 1929 року в номінації Найкращий актор року отримала німецька вівчарка Рін-Тін-Тін. Однак інші стверджують, що це лише один із міфів Оскара.

Тим часом, доля оскароносного Уггі була непростою — двоє господарів відмовлялися від некерованого впертого собаки, якого мало не приспали в притулку. Волею випадку він потрапив до рук дресирувальника Омара фон Мюллера, який згодом зробив пса справжньою зіркою.

Щоправда, за даними ЗМІ, на церемонії вручення Оскара присутній таки не сам Уггі, а його дублер. Раніше повідомлялося, що немолодий вже чотириногий актор погано почувається і свою кінокар`єру продовжувати не буде.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого за київським часом у Лос-Анджелесі відбулася 84-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії, Оскарів. Тріумфатором заходу став фільм Артист, який здобув п`ять статуеток: Найкращий фільм, Найкращий актор (Жан Дюжарден), Найкращий режисер (Мішель Хазанавічус), Найкращий оригінальний саундтрек (Людовик Бурсі) і Найкращий дизайн костюмів.

Корреспондент