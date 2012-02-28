У Києві відбудеться виставка фіалок

У перший день березня в Київському міському Будинку природи відкриється виставка кімнатних фіалок (сенполій). Експозиція присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня.

Як повідомили організатори, на виставці представлять більше 300 квітучих сортів різноманітних форм і відтінків. На виставці можна буде також поспілкуватися зі знавцями рослин - колекціонерами і селекціонерами і отримати безкоштовну кваліфіковану консультацію з вирощування кімнатних фіалок та інших рослин родини геснерієвих.

Виставка триватиме з 1 по 4 березня.

Нагадаємо, у вересні в ботанічному саду на Печерську пройшла традиційна щорічна виставка квітів Барви осені.

Киевпресс

