У Києві відбудеться виставка фіалок
11:12, 28 лютого 2012Культура
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З 1 по 4 березня
У перший день березня в Київському міському Будинку природи відкриється виставка кімнатних фіалок (сенполій). Експозиція присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня.
Як повідомили організатори, на виставці представлять більше 300 квітучих сортів різноманітних форм і відтінків. На виставці можна буде також поспілкуватися зі знавцями рослин - колекціонерами і селекціонерами і отримати безкоштовну кваліфіковану консультацію з вирощування кімнатних фіалок та інших рослин родини геснерієвих.
Виставка триватиме з 1 по 4 березня.
Нагадаємо, у вересні в ботанічному саду на Печерську пройшла традиційна щорічна виставка квітів Барви осені.
Киевпресс
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