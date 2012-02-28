Україна представить Львів на Всесвітній туристичній біржі у Берліні

Сім кращих туристичних регіонів України представлятимуть цього року нашу країну на Всесвітній туристичній біржі у Берліні.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету міністрів, захід відбудеться з 7 по 11 березня в Берліні.

На 400-метровому стенді України світовій громадськості будуть представлені: Львів зі своєю шоколадною продукцією, Харків - новою концепцією «Smart city», Донецьк зробить собі рекламу, використовуючи слоган «Сила і краса», оскільки Донецьк, крім того, що індустріальний центр, ще й місто мільйона троянд. Крим буде презентувати себе як Перлину світу, Одеса покаже себе як місто різноманітних вражень. Будуть тут стенди Буковини і традиційно - столиці Києва.

В центрі нового стенду Україна знаходитиметься зображення стадіону фіналу Євро-2012 - НСК «Олімпійський». Це місце стане центральною комунікаційною платформою різних заходів української делегації на ITB.

Слоган українського стенду - «Саме час побачити Україну» - частина сучасної маркетингової кампанії нашої країни.

«Приймаючі міста Євро-2012 цілий рік працювали над визначенням привабливих туристичних продуктів і тем для мотивування туристів провести відпочинок в Україні або використати відвідування єврочемпіонату як привід для першого візиту до нас. Одним з таких мотиваторів має стати фан-зона, де будуть показані всі 4 стадіони Євро-2012», - зазначають ініціатори подання презентації України на біржі.

Організатори українського стенду сподіваються на велику увагу до нашої країни, оскільки очікується, що у зв`язку з Євро-2012 цього року Україна стане популярним туристичним напрямком.