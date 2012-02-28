Художники дев’яностих - у торговельному центрі

У Харкові відкрилася не зовсім звична виставка. Твори живописців кінця вісімдесятих і дев’яностих років ХХ століття презентували в такому нетрадиційному місці, як хол третього поверху нового торговельного центру «Ave plaza», який нещодавно відкрився на місці зруйнованої ще за радянських часів будівлі Консерваторії.

До виставки ввійшли твори з приватної колекції академіка Віктора Єрьоменка.

- Ми відібрали картини тих художників, яких або вже немає в живих, або вони виїхали з нашої країни, або радикально змінили свою творчу манеру, - говорить одна з організаторок експозиції, мистецтвознавець Лариса Савицька.

Отож, у торговельному центрі нині можна побачити живопис Віктора Гонторова, Наталі Гонторової, Євгена Джолоса-Соловйова, Валерія Дишлова, Павла Тайбера, Михайла і Павла Брозголів, Олександра Жолудя, Віктора Погорєлова, виконаний у досить різних манерах – від ляльково-театралізованої до стилізацій під авангард початку минулого століття. Виставка триватиме до 9 березня.