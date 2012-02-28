Аркадій Шилклопер і Вадим Неселовський дадуть концерт у Києві

30 березня 2012 в 20:00 у Києві у Великому залі Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Консерваторія) в рамках серії «Музика справжнього смаку» виступлять всесвітньо відомий джазовий валторніст і виконавець на альпійському розі Аркадій Шилклопер і піаніст Вадим Неселовський.

Про це УНІАН повідомили в продюсерському центрі «Jazz in Kiev».

Дует представить програму «Нове дихання традицій», яку самі музиканти описують як «делікатний синтез класичної, джазової, етнічної та імпровізаційної музики».

Нова програма вже була презентована ​​у Німеччині й отримала безліч позитивних відгуків: «У переповненому залі Крефельдского міського театру валторніст Аркадій Шилклопер і піаніст Вадим Неселовський представили одну з найбільш чудових дуетних програм, яку можна почути в джазі в наші дні» (Газета Rheinische Post 30.03. 2011, Німеччина).

Валторніст Аркадій Шилклопер народився у Москві, де й отримав музичну освіту. Шанувальникам джазової музики його ім`я знайоме ще з кінця 80-х років, коли музикант був учасником ансамблю «Три О» і співпрацював з піаністом Михайлом Альперіним. Пізніше до дуету Шилклопер - Альперін приєднався Сергій Старостін, цей етно-джазовий ансамбль отримав назву Moscow Art Trio. Аркадій Шилклопер брав участь у таких міжнародних проектах, як Pago Libre, Vienna Art Orchestra, Mauve. Часто гастролює разом з Володимиром Волковим, Андрієм Кондаковим, Ігорем Іванушкіним та іншими російськими джазовими музикантами.

Піаніст Вадим Неселовський виріс в Одесі, де ще юнаком став наймолодшим студентом Одеської консерваторії. У 17 років він поїхав до Німеччини, молодому музиканту вдалося досить швидко закріпитися на європейській джазовій сцені. Кілька років потому Неселовський перебрався до США, щоб продовжити музичну освіту в знаменитому Berklee College of Music. Тут він настільки вразив віце-президента коледжу Гері Бертона, що той запросив Вадима до свого ансамблю Generations. Вадим - постійний учасник цього колективу і аранжувальник багатьох творів, які виконує Бертон. Неселовський успішно закінчив Thelonious Monk Institute, переміг в міжнародному конкурсі джазових композиторів імені Телоніуса Монка, а також став першим в історії вихідцем з України, який отримав право викладати в коледжі Berklee.