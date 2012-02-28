У Києві відкрили меморіальну дошку Лесю Курбасу

У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському художнику Лесю Курбасу з нагоди 125-річчя від дня його народження.

Її встановили на фасаді Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, за адресою: вул.Володимирська, 23-В.

Бронзова меморіальна дошка виготовлена ​​під керівництвом майстра художнього лиття Федора Майстренка за ескізом народного художника України Володимира Небоженка. Це друга робота майстрів — перша меморіальна дошка встановлена ​​у Відні, де навчався Лесь Курбас.

"Як філософ театру, Лесь Курбас хотів зробити українське культурне життя національної за змістом і європейської за формою. Київська громада вшановує пам`ять видатного режисера. У столиці є проспект, названий на честь художника, пам`ятник на вулиці Прорізній і, звичайно, Молодий театр, в якому він починав працювати Столична влада підтримала ідею проведення міжнародного художньо-освітнього проекту "Лесь Курбас і світова художня література", -. зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохатько.

Як повідомила директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко, у рамках проекту "Лесь Курбас і світова художня література" вже 31 березня відбудеться міжнародна наукова конференція з дослідження творчої діяльності режисера і драматурга, 1 квітня — мультимедійна акція "Лесь Курбас у Києві" . З 19 по 23 квітня триватиме Фестиваль молодої української режисури імені Леся Курбаса. Також у планах керівництва центру — видання бібліографічного довідника художника і його театральних текстів польською мовою.

Нагадаємо, багаторічна діяльність Леся Курбаса заклала фундамент для розвитку сучасного українського театру. Він створив і очолив відомий театр "Березіль" (1922 1934рр.), Який став одним з лідерів світового театрального мистецтва. На початку 1934 року його звільнили з посади керівника театру і заарештували. Спочатку Лесь Курбас був відправлений на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу на Ведмежу Гору, потім його заслали на Соловки. 3 листопада 1937, після повторного суду він був розстріляний. У 1957 році — реабілітований посмертно.

Подробиці