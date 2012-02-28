2 березня в Києві – грузинський етно-джаз

Триває невпинна і приємна експансія грузинської музичної культури в Україні. 2 березня о 20 годині в київському клубі «Underground Music Hall» на Московському проспекті, 13-В відбудеться концерт гурту «ZumbaLand» („Zumba” – абревіатура, що перекладається з грузинської як «Треба тільки захотіти – обов’язково здійсниться!»), створеного 1993 року відомим грузинським музикантом Зазою Корінтелі.

У виступах «ZumbaLand» зазвичай поєднуються етнічні традиційні грузинські мотиви з джазом загалом, ф’южном, фольк-роком, world music та іншими актуальними напрямками. Квиток на концерт коштує 100 гривень.