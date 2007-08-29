Письменники та журналісти інтелектуально імпровізуватимуть на “унітазні” теми

18:37, 29 серпня 2007
Культура
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Вечір інтелектуальної імпровізації

У виконанні:

Андрія Куликова — журналіста, ведучого передачі «Свобода Слова»

Марії Матіос — письменниці, поетеси

Сергія Грабовського — публіциста, політолога, редактора «Країна Інкогніта» на радіо «Свобода»

Романа Чайки — журналіста, ведучого передачі «5 Копійок», гітариста гурту «Мертвий Півень»

Дмитра Чекалкіна — кіноактора, ведучого радіопрограм, автора проекту «Веселі Яйця» та флеш-серіалу «Операция „Проффэсор"»

Романа Чайковського — шеф-редактора служби новин Радіо «ЕРА»

Братів Капранових — письменників, публіцистів

Тема імпровізації: „Закон Братів Капранових“

а саме:

 Українська мова — це не хрін моржовий

 Дядя Толя Унітаз

 Ви(ї)бори

 Зранку — в газеті, ввечері — в клозеті

Інформаційні партнери: Радіо «Ера», «Газета по-українськи», «Україна Молода», «Українська Правда», «Телекритика», «Главред», «Оглядач», «АРТ-вертеп», «Сумно», «Друг Читача».

Організатор: Видавництво «Зелений Пес»

Місце проведення заходу: м. Київ, актова зала Культурно-Мистецького Центру (3 поверх),

що на вул. Іллінській, 9

Вечір відбудеться: у вівторок, 4-го вересня о 19:00

Вхід вільний

Акредитація бажана

Контактні особи:

Оксана Левицька — тел/факс 467 50 24

Уляна Ходорівська — 8 050 553 57 32, 467 50 24

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