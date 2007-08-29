Письменники та журналісти інтелектуально імпровізуватимуть на “унітазні” теми
Вечір інтелектуальної імпровізації У виконанні:
Андрія Куликова — журналіста, ведучого передачі «Свобода Слова»
Марії Матіос — письменниці, поетеси
Сергія Грабовського — публіциста, політолога, редактора «Країна Інкогніта» на радіо «Свобода»
Романа Чайки — журналіста, ведучого передачі «5 Копійок», гітариста гурту «Мертвий Півень»
Дмитра Чекалкіна — кіноактора, ведучого радіопрограм, автора проекту «Веселі Яйця» та флеш-серіалу «Операция „Проффэсор"»
Романа Чайковського — шеф-редактора служби новин Радіо «ЕРА»
Братів Капранових — письменників, публіцистів
Тема імпровізації: „Закон Братів Капранових“
а саме:
Українська мова — це не хрін моржовий
Дядя Толя Унітаз
Ви(ї)бори
Зранку — в газеті, ввечері — в клозеті
Інформаційні партнери: Радіо «Ера», «Газета по-українськи», «Україна Молода», «Українська Правда», «Телекритика», «Главред», «Оглядач», «АРТ-вертеп», «Сумно», «Друг Читача».
Організатор: Видавництво «Зелений Пес»
Місце проведення заходу: м. Київ, актова зала Культурно-Мистецького Центру (3 поверх),
що на вул. Іллінській, 9
Вечір відбудеться: у вівторок, 4-го вересня о 19:00
Вхід вільний
Акредитація бажана
Контактні особи:
Оксана Левицька — тел/факс 467 50 24
Уляна Ходорівська — 8 050 553 57 32, 467 50 24