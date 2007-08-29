Письменники та журналісти інтелектуально імпровізуватимуть на “унітазні” теми

Вечір інтелектуальної імпровізації У виконанні: Андрія Куликова — журналіста, ведучого передачі «Свобода Слова» Марії Матіос — письменниці, поетеси Сергія Грабовського — публіциста, політолога, редактора «Країна Інкогніта» на радіо «Свобода» Романа Чайки — журналіста, ведучого передачі «5 Копійок», гітариста гурту «Мертвий Півень» Дмитра Чекалкіна — кіноактора, ведучого радіопрограм, автора проекту «Веселі Яйця» та флеш-серіалу «Операция „Проффэсор"» Романа Чайковського — шеф-редактора служби новин Радіо «ЕРА» Братів Капранових — письменників, публіцистів Тема імпровізації: „Закон Братів Капранових“ а саме: Українська мова — це не хрін моржовий Дядя Толя Унітаз Ви(ї)бори Зранку — в газеті, ввечері — в клозеті Інформаційні партнери: Радіо «Ера», «Газета по-українськи», «Україна Молода», «Українська Правда», «Телекритика», «Главред», «Оглядач», «АРТ-вертеп», «Сумно», «Друг Читача». Організатор: Видавництво «Зелений Пес» Місце проведення заходу: м. Київ, актова зала Культурно-Мистецького Центру (3 поверх), що на вул. Іллінській, 9 Вечір відбудеться: у вівторок, 4-го вересня о 19:00 Вхід вільний Акредитація бажана Контактні особи: Оксана Левицька — тел/факс 467 50 24 Уляна Ходорівська — 8 050 553 57 32, 467 50 24

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