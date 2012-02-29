За містичну картину Мунка "Крик" запросили 80 млн. дол.

Знаменита картина норвезького експресіоніста Едварда Мунка "Крик" 1895 року піде з молотка на аукціоні Sotheby`s навесні цього року. Організатори аукціону планують виручити за культовий витвір мистецтва близько 80 мільйонів доларів, але фінальна ціна може виявитися значно вище. Ажіотажу додає той факт, що в 2013 році виповнюється 150 років від дня народження художника: на думку представника відділу імпресіоністів і модерністів аукціону, для колекціонерів і музеїв це може стати додатковим стимулом.

Виставлений на продаж "Крик" більше 70 років зберігався в колекції родини судновласника Томаса Олсена, який був другом і покровителем Едварда Мунка, а на звороті полотна зберігся дарчий напис художника. Історія створення серії картин "Крик" овіяна міфами й домислами. Багато хто запевняє, що ці картини вселяють містичний жах, і стверджують, що вони були написані під впливом галюциногенів або тимчасового божевілля майстра. За деякими відомостями, знаменитий норвезький художник страждав маніакально-депресивним психозом. Початкова назва на німецькому звучала як Der Schrei der Natur ("Крик природи").

У щоденниковому записі "Ніцца. 22.01.1892" художник пояснив своє враження і причину появи натхнення, що призвело до написання картин серії "Крик": "Я йшов стежкою з двома друзями. Сонце сідало, несподівано небо стало криваво-червоним. Я призупинився, відчуваючи знемогу, і обперся об паркан. Я дивився на кров і язики полум`я над синювато-чорним фіордом і містом. Мої друзі пішли далі, а я стояв, тремтячи від хвилювання, відчуваючи нескінченний крик, що пронизує природу".

ТСН