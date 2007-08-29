В Україні поставили пам`ятник видатному поросяті

У Севастополі в Дитячому оздоровчому містечку „Лукомор’є” днями відкрили пам`ятний знак-скульптуру "Поросяті Фунтику", який в Криму став єдиним пам`ятником поросяті за життя.

Як передає кореспондент УНІАН, директор цього містечка Микола помогалов в інтерв’ю журналістам повідомив, що «рішення про відкриття пам’ятника Фунтику пов’язане з тим, що це порося, яке живе у дитячому містечку і має необмежену свободу пересування по території, стало улюбленцем дітвори і своєрідним символом доброти і довіри».

Цього ж дня в «Лукомор’ї» відбулася олімпіада молочних поросят з трьох видів спорту: бігу, плавання та гри в футбол. За словами директора містечка, основна мета подібних змагань полягає у тому, щоб досягти популярності і збільшення кількості цих тварин в Україні. Для цього, на думку М.ПОМОГАЛОВА, «любов до поросят треба прививати з дитинства».

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього року в Дитячому оздоровчому містечку «Лукомор’є» були встановлені рекорди, занесені в Книгу «Рекордів України»: «Найбільший бутерброд з червоної ікри», «Найбільший букет квітів». Тут також були презентовані єдиний в Україні постійно діючий вогнево-водний фонтан, cад тропічних метеликів «КОСТА-РІКО», вперше в Україні проведено поросячий бал-маскарад «Хрюша - 2007».