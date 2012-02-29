Сьогодні в Києві стартує Тиждень італійського кіно

29 лютого в Києві стартує фестиваль Тиждень італійського кіно - мультижанрова добірка п`яти фільмів. Фестиваль відбудеться ще у восьми містах України.

У програмі - п`ять фільмів, відзначених призами та номінаціями Каннського та Венеціанського кінофестивалів, Європейської кіноакадемії та італійськими Золотими Глобусами.

Відкриє фестиваль один з найяскравіших італійських фільмів минулого року - майже провокаційна комедія відомого режисера і актора Нанні Моретті Habemus Papam про Папу Римського на межі нервового зриву.

Перед тим, як зануритися в трагікомічні терзання понтифіка з комплексом неповноцінності, гості відкриття фестивалю Тиждень італійського кіно зможуть сфотографуватися на пам`ять в розкішному італійському авто Lancia Ypsilon, повідомили Корреспондент.net в компанії Артхаус Трафік.

У програмі Тижня італійського кіно - еротична мелодрама від режисера італійської Нової хвилі Сільвіо Сольдіні Кого я хочу більше.

У драмі Франчески Коменчіні Білий простір глядачі побачать Маргеріту Буй - одну із найбільш харизматичних сучасних італійських актрис.

Холості постріли - нова драм-комедія від одного з найбільш визнаних у світі італійських режисерів, Ферзан Озпетека - розповідає історію двох братів-геїв, яким не пощастило народитися в дуже консервативній південно-італійській родині.

Родзинкою Тижня італійського кіно стане політична сатира Та й нехай, в якій герой коміка Антоніо Альбанезе створює загальний портрет італійського політика, зокрема - одіозного Сільвіо Берлусконі.

Окрім Києва Тиждень італійського кіно відбудеться також в таких містах, як Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Запоріжжя, Чернівці та Вінниця.

Медіа-партнери Тижня італійського кіно: Корреспондент.net, М1, Europa Plus, Фокус, Український Тиждень, Gloss.ua, oKino.ua, kinodigest.com.ua.

Корреспондент.net

