Мерилін Монро обрана символом Каннського фестивалю-2012 - таким чином організатори віддали данину пам`яті актрисі у рік п`ятдесятиріччя її смерті.

На плакаті Каннського фестивалю, який цього року пройде у 65-тий раз, розміщений чорно-білий знімок Монро, яка спокусливо задуває свічки на торті на тлі напису Канни 65.

"Фестиваль є храмом гламуру, і Мерилін являє собою його ідеальне втілення. Разом вони є ідеалом простоти та елегантності", - сказано в повідомленні організаторів.

Каннський фестиваль, один із найбільш авторитетних у світі кінематографа, пройде цього року з 16 по 27 травня. Його журі очолить відомий італійський актор та режисер Нанні Моретті.

Монро є однією з легенд світового кінематографу, яка завоювала серця мільйонів шанувальників, однією з її найвідоміших робіт стала роль у картині Джентльмени віддають перевагу блондинкам.

Нагадаємо, що минулого року Золоту гілку Канського кінофестивалю отримав американський кінокласик Терренс Малік за фільм Дерево життя. Крім того, нагородою була відзначена український режисер Марина Врода - за короткометражку Крос.

Reuters

