Анфіса Чехова похвалилася плюсами вагітності

Лише кілька тижнів тому стало відомо про вагітність Анфіси Чехової. Тепер російська телеведуча вже думає над ім`ям для своєї дитини. Про ім`я майбутньої дитини сексуальна вагітна розповіла: "Ми грузинським ім`ям називати будемо. Батько та прізвище зобов`язують". Інших коментарів вона не дала.

Twitter зірки рясніє одкровеннями, як важко їй доводиться. Лікарі змушують майбутню маму їсти м`ясо, хоча вона не вживала його більше двох років: "Всі постять, а я через силу запихаю в себе м`ясо. Не люблю його і не хочу, але лікарі кажуть - воно просто необхідно для розвитку дитини". У мікроблозі з нею активно спілкується ще одна вагітна Вікторія Боня, яка буде народжувати в Монако.

Як і у багатьох дам в цікавому положенні, у Чехової міняються смакові пристрасті: "дівоньки, мій організм хоче їсти ковбасу і булки. Але від цього здоровою буде тільки моя попа, а ніяк не дитина. Так що м`ясо forever". Плюси в вагітності ведуча теж знаходить. Вона написала на своїй сторінці: "А взагалі, у вагітності є багато плюсів! Один з них: можна більше не втягувати живіт, коли тебе знімають".

ТСН