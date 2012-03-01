У Харкові покажуть фотографії Леся Курбаса, знайдені під підлогою

У Харківському літературному музеї на виставці до 125-річчя від дня народження відомого українського режисера Леся Курбаса, вперше представлений фотоальбом актриси Молодого театру, а згодом "Березоля" Марії Травінської (Недогарко).

"В альбомі - знімки, які Травінська збирала разом із сестрою Катериною: весільне фото Леся Курбаса і актриси Валентини Чистякової, спільні й портретні фотографії акторів театру" Березіль "і студії" Веселий пролетар ".

Цей фотоальбом раніше не виставлявся.

За тиждень до відкриття виставки Літмузею його передав харківський актор і режисер Анатолій Стародуб, а йому принесла жінка, яка жила в квартирі, де раніше жила Травінська. Вона знайшла альбом випадково - під підлогою мостинами, під час ремонту ", - повідомила заступник директора Літмузею Тетяна Трофименко.

Крім того, на виставці можна побачити інші рідкісні експонати: заяву-"зізнання" режисера і паспорт з однією з останніх фотографій Леся Курбаса, який передали музею з архівів КДБ, а також журнали «Мистецтво», «Вапліте» і «Радянський театр» з статтями Курбаса і його листи до драматургу Івану Дніпровсько.

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